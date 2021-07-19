بالفيديو: سيف نبيل يطرح "ما أقدر أنساك"

وجاء في الأغنية: "ماريدك تنـسى العشـرة، قلبـي يحبــك لتخسـرة، من العالــم كلـة بأســرة حبيتـك، تزيد بكل زعلــة حلاتك، يـل فاهمنـي بنظـراتك، ياعمـري لك وحياتك حبيتــك".وكان نبيل طرح بتاريخ 13 من شهر أيار (مايو) أغنية ممكن مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، من ألحان سيف نبيل، وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ، وتولى إخراج الكليب دان حدّاد.وتضمن الكليب البسيط مشاهد طغت عليها الرومانسية والحب، بصوتين كبيرين نجحا في توصيل الأغنية الى قلوب المشاهدين، الذين تفاعلوا مع الكلمات واللحن وأثنوا على جمال الديو المتميز بإحساس النجميّن العالي وحرفيتهما بالغناء والكيمياء القوية بينهما.وأثنى سيف على جهود بلقيس لإنجاح الديو الجديد، واصفا اياها بالراقية والتعاون معها كان أكثر من رائع. وقد اعتبر هذا العمل من أجمل الأعمال المشتركة التي نفذها خلال مسيرته الفنية.