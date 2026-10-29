بعد شهرين من الغموض.. الشرطة تحسم سبب وفاة هايدن بانتير

وتوفيت هايدن بانتير في 16 أغسطس/ آب الماضي، عن عمر ناهز 36 عاما، داخل شقة مستأجرة عبر منصة «Airbnb» بمدينة في ولاية ساوث كارولاينا. وكان حبيبها السابق برايان هيكرسون، الذي جمعته بها علاقة متقطعة، وشقيقه زاك موجودين في المكان وقت إعلان الوفاة.وأكد متحدث باسم مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة غرينفيل أن سبب الوفاة يعود إلى التأثيرات السامة لمجموعة من المواد، موضحا أن تشريح الجثة أجراه اختصاصي معتمد في الطب الشرعي، ولم يكشف عن إصابات جسدية أسهمت في الوفاة.وشملت المواد التي حددها التقرير الفنتانيل، و«4-ANPP»، والألبرازولام، والميثوكاربامول، والكويتيابين. وصنف مكتب الطبيب الشرعي الوفاة باعتبارها حادثا عرضيا، وأعلن إغلاق القضية إداريا، فيما أكدت السلطات إنهاء التحقيق المحلي.ويُعد الفنتانيل مادة أفيونية شديدة القوة، تفوق قوتها قوة الهيروين بنحو 50 مرة، ويمكن لكميات ضئيلة منها أن تتسبب في جرعة زائدة قاتلة. أما مادة «4-ANPP» فتُستخدم مكونا كيميائيا أساسيا في تصنيع الفنتانيل غير المشروع.ويُعرف الألبرازولام تجاريا باسم «زاناكس»، ويُستخدم لعلاج اضطرابات القلق ونوبات الهلع. ويُصرف الميثوكاربامول بوصفة طبية لإرخاء العضلات وعلاج آلامها قصيرة الأمد، بينما يُستخدم الكويتيابين، المعروف باسم «سيروكويل»، لعلاج حالات تشمل الفصام والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب الشديد.وكشفت التقارير المتعلقة باللحظات الأخيرة في حياة الممثلة أن زاك هيكرسون عثر عليها فاقدة للوعي فوق سرير أريكة، بينما كان شقيقه برايان نائما في غرفة أخرى داخل الشقة.وبحسب تقرير الطبيب الشرعي، حاول أحد الشقيقين إنقاذها بإعطائها جرعتين من دواء «ناركان»، المستخدم لعكس تأثير الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، قبل الاتصال بالطوارئ والبدء في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.وعند وصول المسعفين، استمرت محاولات إنقاذ هايدن بانتير، إلا أنه أُعلن عن وفاتها في الساعة 2:32 بعد الظهر. كما أشارت التقارير إلى العثور داخل الشقة على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، وأدوية تُصرف بوصفات طبية، وأدوات مرتبطة بتعاطي .وتداول مستخدم على منصة «إكس» ادعاءات بشأن أشخاص لم يسمهم، وربطها بتجارب سابقة للممثلة، غير أن تلك المزاعم لم ترد ضمن النتائج الرسمية المعلنة للتحقيق في الوفاة.وفي تفاصيل سابقة، أفادت تقارير بأن هايدن بانتير تعرضت لجرعة زائدة قبل وفاتها، ودخلت سرا مركزا لإعادة التأهيل في بولاية ، قبل أسابيع من رحيلها.وقال والدها، سكيب بانتير، للمحققين إن ابنته أمضت ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع داخل مركز لعلاج الإدمان، ثم غادرته قبل وفاتها بأسابيع قليلة.وأضاف أن مشكلاتها مع الإدمان بدأت منذ أوائل العشرينيات من عمرها، وتفاقمت بعد إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة عقب إنجاب ابنتها كايا.وكانت الممثلة قد تحدثت علنا عن تجاربها مع الإدمان واكتئاب ما بعد الولادة والإساءة، ضمن مذكراتها «This Is Me: A Reckoning»، التي صدرت في مايو الماضي.وبدأت علاقة هايدن بانتير ببرايان هيكرسون عام 2018، بعد انفصالها عن خطيبها السابق، الملاكم الأوكراني كليتشكو، والد ابنتها كايا.وشهدت علاقتها بهيكرسون أزمات متكررة، تخللتها اتهامات بالعنف المنزلي وتوقيفات مرتبطة بالقضية. وفي عام 2021، أقر بعدم الطعن في تهمتين جنائيتين تتعلقان بإيذاء زوجة أو شخص يقيم معه، وصدر بحقه حكم بالسجن 45 يوما، إلى جانب وضعه تحت المراقبة القضائية لمدة أربع سنوات.وأُقيمت مراسم تأبين خاصة لهايدن بانتير في ماليبو يوم 19 سبتمبر، بحضور نحو 150 شخصا من أفراد عائلتها وأصدقائها وزملائها السابقين، بينهم نجما مسلسل «Nashville» كوني بريتون وتشارلز إستين.واشتهرت بانتير بدور كلير في مسلسل «Heroes»، وشخصية المغنية جولييت في «Nashville». كما شاركت في أفلام «Remember the Titans» و«Ice Princess»، وعدد من أجزاء سلسلة الرعب «Scream».وتركت الممثلة ابنتها كايا، البالغة من العمر 11 عاما، والتي أقامت بصورة أساسية مع والدها فلاديمير كليتشكو في أوروبا، منذ انفصال والديها عام 2018.