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ثلاث أغنيات باللهجة العراقية.. رحمة رياض تُطلق الفصل الأول من "البنت العنيدة"
فن وثقافة
2026-10-27 | 17:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
332 شوهد
أطلقت النجمة العربية
رحمة رياض
، الثلاثاء، الفصل الأول من ألبومها الجديد المُنتظَر "البنت العنيدة"، الذي يضمّ ثلاث أغنيات باللهجة العراقيّة، هي "البنت العنيدة"، و"انغرمت بيك"، و"عازل نفسي".
وتتنوّع الأعمال بين اكتشاف الحبّ والاستسلام للغرام، وصولاً إلى ألم الفراق والخذلان، في رحلة عاطفيّة ترصد تقلّبات المشاعر وتناقضاتها.
ولم تقتصر رؤية
رحمة رياض
على الجانب الموسيقيّ، بل امتدَّت إلى هويّة بصريّة متكاملة تجمع الأغنيات الثلاث، مع الحفاظ على خصوصيّة كلّ منها، فمن الأجواء الحالمة والألوان الورديّة، إلى الأحمر الذي يستحضر الشغف والغرام، وصولاً إلى الألوان القاتمة التي تجسّد ألم الفراق، تعكس الإطلالات والمشاهد عنايةً بالتفاصيل، وتكاملاً بين الصورة والمضمون الموسيقيّ لكلّ أغنية.
يُذكر أنّ
رحمة
رياض كانت قد شوّقت جمهورها، خلال الأيام الماضية، إلى أعمالها الجديدة، وسط حماسة عبّر عنها متابعوها ترقّباً للإصدار، وعن فكرة الألبوم، كتبت رحمة في الإعلان الترويجيّ: "هي قصة اكتشاف لروح تلك الفتاة الفضولية، المختلفة، العفوية، العنيدة والمتناقضة. هي حكاية جديدة، ولكنها تسكن داخل كل فتاة".
كما تساءلت: "كم قصةً نعيشها تشبهنا، وكم قصةً نعيشها رغمًا عنا؟"، فيما جاء في التعليق المرافق: "ثلاث أغاني، وثلاث مراحل من الحب… من أول شعور، لحد ما يصير القلب مو بإيدنا".
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