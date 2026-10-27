ثلاث أغنيات باللهجة العراقية.. رحمة رياض تُطلق الفصل الأول من "البنت العنيدة"

وتتنوّع الأعمال بين اكتشاف الحبّ والاستسلام للغرام، وصولاً إلى ألم الفراق والخذلان، في رحلة عاطفيّة ترصد تقلّبات المشاعر وتناقضاتها.ولم تقتصر رؤية على الجانب الموسيقيّ، بل امتدَّت إلى هويّة بصريّة متكاملة تجمع الأغنيات الثلاث، مع الحفاظ على خصوصيّة كلّ منها، فمن الأجواء الحالمة والألوان الورديّة، إلى الأحمر الذي يستحضر الشغف والغرام، وصولاً إلى الألوان القاتمة التي تجسّد ألم الفراق، تعكس الإطلالات والمشاهد عنايةً بالتفاصيل، وتكاملاً بين الصورة والمضمون الموسيقيّ لكلّ أغنية.يُذكر أنّ رياض كانت قد شوّقت جمهورها، خلال الأيام الماضية، إلى أعمالها الجديدة، وسط حماسة عبّر عنها متابعوها ترقّباً للإصدار، وعن فكرة الألبوم، كتبت رحمة في الإعلان الترويجيّ: "هي قصة اكتشاف لروح تلك الفتاة الفضولية، المختلفة، العفوية، العنيدة والمتناقضة. هي حكاية جديدة، ولكنها تسكن داخل كل فتاة".