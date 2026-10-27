85 موسيقياً يرافقون فضل شاكر في عودته إلى المسرح

وأُقيم الحفلان على في ، ضمن فعاليات موسم ، وسط تحضيرات موسيقية شملت تشكيل فرقة متكاملة تجمع بين الآلات الشرقية والغربية والوترية والإيقاعية، بما يتناسب مع أسلوب شاكر الغنائي.وتولّى المايسترو مجد جريده قيادة الفرقة التي ضمّت عازفين من وسوريا والعراق ومصر وتركيا واليونان، في تشكيل موسيقي متنوع جمع مدارس فنية مختلفة.وتوزّع العازفون على 50 عازفاً على الكمان والتشيلو، وخمسة عازفين على الفيولا، وثلاثة على الأورغ والبيانو، وعازفَين على البزق، وعازفَين على الغيتار.كما ضمّت الفرقة عازفاً على العود، وآخر على الناي، وعازفاً على القانون، وآخر على الأكورديون، وعازفاً على الساكسفون، إلى جانب آلة الكلارينيت، فضلاً عن تسعة عازفين على الآلات الإيقاعية، وكورال مؤلف من تسعة أعضاء.وأتاح هذا التشكيل تقديم أغنيات بتوزيعات موسيقية حيّة، تجمع بين الطابع الشرقي والآلات الغربية، مع التركيز على إبراز خصوصية صوته وأسلوبه الغنائي.ومن المقرر أن تواصل الفرقة الموسيقية مرافقة فضل شاكر في حفله المقبل، الذي يجمعه بنجله الفنان ، يوم 30 تشرين الأول الجاري، على مسرح "الخُبر أرينا" في مدينة الخُبر .ويُنظّم الحفل من قبل شركة "بنشمارك"، ضمن فعاليات موسم الرياض، في محطة جديدة من عودة فضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية.