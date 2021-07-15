الموت يؤلم كاظم الساهر وهكذا نعى الراحل بكلمات مؤثرة

ونشر كاظم الساهر صورة الراحل وعلق عليها قائلاً:"الأستاذ أحمد عدنان، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون"، حسب ما نشرته مجلة "لها".من ناحية أخرى، كتب الساهر مقدّماً تعازيه في ضحايا مستشفى الناصرية في بلاده: "ببالغ الأسى والحزن نتقدّم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية ونسأل الله أن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل".وأضاف: "نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون"، حيث قضى أكثر من 92 شخاصا نحبهم، وأُصيب أكثر من 100 شخص في حريق شبّ في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا.