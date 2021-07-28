هند البلوشي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطالبت كل من خالطوها بإجراء التحليل اللازم لفحص "كورونا".

ونشرت البلوشي، عبر حسابها الشخصي بـ"سناب شات"، نتيجة فحص كورونا الخاص بها، وعلقت قائلة: "نداء لكل من خالطني الأسبوع الماضي، واليومين الماضيين، الرجاء عمل تحليل (بي سي آر) لفحص كورونا".

وأضافت الفنانة الكويتية: "أنا الآن مقهورة لأني، أمس وأول أمس، فقدت حاستَي الشم والتذوق، يعني أنا في آخر أعراض كورونا، وعملت مسحة متأخرة، والنتيجة الآن ظهرت إيجابية".

وتابعت: "الأعراض أتت لي منذ فترة، ولم أدرك أنها أعراض كورونا، وكنت مطعمة ومرتدية الكمامة طوال الوقت، يمكن لأني كنت من المتطوعين في الدفاع المدني لمواجهة كورونا، ونزلت جمعيات، وسافرت تركيا، وسافرت إلى مصر، وسبحان الله ما جتني وأنا في مصر، بل أتت لي وأنا واخدة التطعيمين وفي بلدي الكويت".

ووجهت، في آخر حديثها نصيحة لكل متابعيها بأخذ التطعيم لأنه مهم جداً، قائلة: "أنا واحدة لدي مرض الربو وإذا ما كنت أخذة اللقاح ما كانت تلك حالتي، كنت سأرقد في المستشفى شهر وآخذ أكسجين، والحمد لله إني أخذت التطعيمين".