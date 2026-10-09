الموت يفجع فنانا مصريا شهيرا

ونعى حفيده عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه ، ابن أحمد ابني في ذمة الله"، وظهر المصري في الجنازة مع ابنه باكيا عقب صلاة الجمعة، في حسن الشربتلي بمنطقة التجمع في القاهرة.جاء خبر وفاة يونس بعد أيام قليلة من إعلان المصري استقباله توأمه، جبريل ويونس، في 2 تشرين الأول 2026، وهي المناسبة التي شارك فرحته بها مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.لكن الأسرة فقدت يونس بعد 8 أيام فقط من ولادته، فيما بقي شقيقه التوأم جبريل على قيد الحياة وفقاً للمعلومات المنشورة عن الواقعة.