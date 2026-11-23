وخضع المهندس لعملية قسطرة في شرايين القلب، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، ما أدى إلى تعليق أنشطته الفنية وحفلاته الجماهيرية المرتقبة.وظهر نجم الغناء البارز في المقطع والصورة المسربة فاقدًا للوعي، مستلقيًا على السرير، وسط أجهزة ومعدات طبية، فيما اعتبرت تعليقات كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن التسريب "ليس أخلاقيًا".في المقابل، رأت تعليقات أخرى أنه ربما كان الهدف بعث رسالة طمأنة لجمهور الفنان، إلا أن هذا الرأي تم الرد عليه بأن ما حدث كان العكس، حيث أثار التسريب موجة واسعة من القلق والحزن.ورأى منتقدون أن تصوير المريض، لاسيما حين يكون نجما بارزا، يحوله إلى مادة للاستهلاك الرقمي والبحث عن الترند وزيادة "الترافيك" والتفاعل عبر المنصات المختلفة.وقال الدكتور محسن العبد، استشاري أمراض الباطنة بالقاهرة، إن أخلاقيات الممارسة في عالم الطب وآداب المهنة تقتضي احترام كرامة المريض، والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بحالته الصحية.وأكد، أن تداول مقاطع فيديو أو صور للمرضى، دون إذن كتابي منهم أو موافقة صريحة، يعد بلا شك انتهاكا لحقهم في الخصوصية ويخالف "الأكواد الأخلاقية" للمهنة.