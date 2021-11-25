بالفيديو.. مارينا العراقية تحصد لقب "ملكة جمال العرب"

حصدت البلوجر العراقية الشهيرة مارينا العبيدي، لقب ملكة جمال العرب Miss Arab Award 2021، خلال حفل التتويج الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرامات.

وقالت البلوجر العراقية في تصريحات خاصة لموقع "هن"، إنها "تشعر بسعادة بالغة بتتويجها ومشاركتها في هذا الحفل الضخم، موضحة أنه سيزيد من شهرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة أكبر، خلال الفترة المقبلة".

وشهد حفل ملكة جمال العرب تتويج البلوجر العراقية، ملكة جمال بلادها لعام 2021، ضمن 13 متسابقة يمثلن مجموعة من الدول العربية، من بينها السعودية، المغرب، تونس، العراق، مصر، الإمارات.





الجدير بالذكر ان البلوجر قد شاركت فيبطولة رزاق احمد ومارينا العبيدي الذي كان يعرض في رمضان 2020 على السومرية.