فساتين الكاب تسيطر على سجادة مهرجان البحر الأحمر 2021

حفل عام 2021 بالعديد من المناسبات والأحداث الفنية على السجادة الحمراء، وآخرهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2021، والذي حضرته العديد من النجمات العربيات والعالميات، وقد تنافست النجمات بإطلالات جذابة وصيحات موضة رائجة، وأبرزها فساتين الكاب التي ظهرت بقوة في موضة 2021.





فستان انجي كيوان اختارت انجي كيوان فستان اسود ضيق بقبة مرتفعة مع كاب طويل شفاف بنفس قماش الفستان، وبدت إطلالتها جذابة وأنيقة. فستان ريم السعيدي لفتتنا ريم السعيدي بإطلالتها المميزة بالفستان الأحمر الداكن مع الكاب الطويل الذي ينسدل على السجادة الحمراء. فستان صبا مبارك اعتمدت صبا مبارك فستان براق باللون الأخضر الفاتح مع بريق الذهبي الذي يغطيه بالكامل، وهو بكاب طويل ينسدل على الأرض. فستان ميساء مغربي

أطلت ميساء مغربي بفستان أبيض أنيق باللون الأبيض مع بريق يغطي الصدر والكاب الطويل الأبيض الذي ينسدل على الأرض. فستان هند صبري ارتدت هند صبري فستان ابيض بسيط بدون أكمام يغطيه الكاب الطويل بقماش بليسيه شفاف.