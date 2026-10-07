البحر تحت السيطرة...إحباط تهريب 90 كغم من الحشيشة والقبض على ثلاثة تجار أجانب

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بجهد استخباري متكامل، نفذت لشؤون بالاشتراك مع قيادة القوة البحرية ومديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية في عرض البحر ضمن المياه الإقليمية العراقية، مثل مديريتنا مفارز التحقيقات الخاصة والعمليات الاستخبارية وقسم التقنيات".واضافت ان "العملية انطلقت من معلومة استخبارية أولية وردت من إحدى دول الجوار، خضعت للتحليل والتدقيق والمقاطعة، لتتحول خلال يوم كامل من الرصد والمتابعة الدقيقة إلى صورة استخبارية متكاملة، قادت إلى تحديد تحركات زورق المتهمين وتعقب مساره والإطاحة به".وبينت ان "العملية أسفرت عن ضبط (90) كغم من مادة الحشيشة المخدرة، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين أجانب، فيما تتواصل الجهود الاستخبارية والميدانية للبحث عن المتهم الرابع الهارب، وصولا إلى إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة".واكدت ان "العمل الاستخباري لا يقوم على معلومة عابرة، بل على معلومة تلتقط بدقة، وتفحص بعمق، وتتابع بصبر، وتترجم في الميدان إلى ضربة استباقية".