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فنانة مصرية تكشف عن أمنيتها.. اعتزال الفن والتفرغ للعبادة
فن وثقافة
2026-10-07 | 13:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
938 شوهد
كشفت الفنانة
مي كساب
عن أمنية تتمنى تحقيقها في مرحلة من حياتها، تتمثل في اعتزال الفن والابتعاد عن
الشهرة
والأضواء، والتفرغ لعبادة الله، مؤكدة أن اتخاذ مثل هذا القرار يمثل بالنسبة إليها درجة كبيرة من الطاعة والإيمان.
وقالت
مي كساب
، خلال استضافتها في برنامج «Mirror»، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، إن فكرة الاعتزال والتفرغ للعبادة ستظل أمنية تراودها، متمنية أن تتمكن من تحقيقها يومًا ما.
وقالت مي كساب: «الأمنية دي هتفضل جوايا لحد ما أموت، وإن شاء الله ربنا يحققهالي، إن أنت تقرر تسيب كل ملذات الدنيا وتتفرغ لعبادة ربنا، دي طاعة كبيرة ودرجة من الإيمان عالية».
وأضافت: «إن أنت خلاص مش عاوز حاجة تانية من الدنيا، وتعمل دورك في الحياة
اللي
ربنا خلقنا علشانه»، مشيرة إلى أنها لا ترى أن الابتعاد عن الوسط الفني أو فقدان الأضواء والشهرة سيمثل أزمة بالنسبة إليها.
وأكدت مي أنها لم تكن يومًا شديدة التعلق بالشهرة أو اهتمام الجمهور بالتعرف عليها، قائلة: «البعد عن
الشهرة
والأضواء مش هيبقى صعب عليا، عمري ما كنت مريضة شهرة ولا أضواء، في ناس تمشي في الشارع لو الناس معرفتهاش ممكن تموت نفسها، أنا بالنسبة لي عادي جدًا».
وتابعت مازحة بأنها تعرضت في بداية مشوارها لمواقف كان يخطئ خلالها البعض في اسمها أو يخلط بينها وبين فنانات أخريات، لكنها لم تكن تنزعج من ذلك، مضيفة: «زمان كان بيتقالي يا
مي سليم
، يا سوما، يا مي مسحال، عمري ما كنت بتضايق، بالعكس كنت بضحك».
وتطرقت مي كساب إلى موقف زوجها المطرب أوكا حال اتخاذها قرار اعتزال الفن مستقبلًا، مؤكدة أن قرارها الشخصي لن يعني بالضرورة مطالبته باتخاذ الخطوة نفسها، وأن لكل منهما حرية اختيار ما يناسبه.
وقالت: «أنا وأوكا علاقتنا صحية، وقتها هو حر في اتخاذ قراره»، مستشهدة بموقف سابق جمعهما عندما قررت أداء فريضة
الحج
، وعرضت عليه مرافقتها، لكنه أخبرها بأنه لم يكن مستعدًا لاتخاذ هذه الخطوة في ذلك التوقيت.
وأضافت: «أنا لما قررت أحج سألته: تحب تحج دلوقتي معايا؟ فقالي: أنا مش جاهز، قلتله: أنا هروح عشان عاوزة أحج وأعمل حجة لأبويا وأمي».
واختتمت مي كساب حديثها بالإشارة إلى أنها سافرت لأداء فريضة الحج برفقة الفنانة
شيماء سيف
، مؤكدة بذلك احترامها لاختلاف التوقيت والاختيارات بينها وبين زوجها في القرارات الشخصية والدينية.
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