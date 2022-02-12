وعكة صحية تدخل فنان كويتي العناية المركزة

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية: "إن ارتفاع السكر في الدم أدى إلى حدوث مضاعفات لدى الفنان عباس استدعت نقله إلى العناية المركزة في المستشفى".وتداول فنانون، وإعلاميون، ونشطاء، صورة للفنان من على سرير المستشفى وهو غائب عن الوعي تمامًا، وكان محاطًا بالأجهزة الطبية.ونشر الإعلامي والمخرج "خالد الراشد" مقطعًا من داخل المستشفى أثناء زيارته برفقة الفنان جاسم النبهان للفنان "جاسم عباس".وقال الإعلامي الراشد: "أخوي، ورفيق عمري الفنان #جاسم_عباس بحاجة لدعائكم، في هذه الساعات المباركة يرقد حاليًا في العناية المركزة إثر عارض صحي مفاجئ أفقده الوعي، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك، وسائر مرضى المسلمين".كما طالب الفنان جاسم النبهان بتكثيف الدعاء للفنان جاسم عباس لتجاوز هذه الوعكة الصحية.