وحللت الدراسة بيانات 3287 بالغاً في لديهم تاريخ مرضي مع أمراض القلب، وتابعت معدلات الوفاة لديهم على مدى 15 عاماً، لتجد أن النوم الطويل ارتبط بارتفاع خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 51%، والوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 53%.وأشار الباحثون إلى أن النوم لفترات طويلة قد يكون مؤشراً على مشكلات صحية كامنة أو تراجع الحالة الصحية، وليس بالضرورة سبباً مباشراً للوفاة، مؤكدين الحاجة إلى دراسات إضافية تعتمد على قياسات متكررة وموضوعية للنوم لتوضيح طبيعة هذه العلاقة.