انفصال أصالة نصري عن زوجها العراقي يشعل "السوشيال ميديا"

وعبر جمهور الفنانة السورية عن صدمتهم بهذه الاخبار فيما أكد عدد كبير أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة لا سيما ان اخر صورة في حساب فايق حسن عبر انستغرام تجمعه بزوجته اصالة ونشرها في 28 اذار الماضي مع التعليق عليها بالقول: "ابتسمي لي فانا هنا كي تبتسمي.. وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت! يا كل اسبابي للسعادة كم اتمنى ان تتحول الكلمات لمشاهد كي تعرفي من خلالها الجمال الذي امامي وكيف انا اراك و اشعرك و اتنفسك ابتسمي لي فقط ابتسمي (جوزتي)وبالرغم من انتشار هذه الشائعة بشكل كبير الا ان الفنانة السورية وزوجها وحتى ابنتها شام مازلوا ملتزمين الصمت ولم يردوا عليها بأي تلميح او نفي.يُشار إلى أن هذه الزيجة الثالثة في حياة الفنانة السورية حيث تزوجت للمرة الأولى من رجل الأعمال السوري ايمن الذهبي وانجبت منه ابنها خالد وابنتها شام.وتزوجت للمرة الثانية من المخرج المصري من اصول فلسطينية طارق العريان الذي انجبت منه توامها علي وادم، الا انها انفصلت عنه بعد خيانتها لها مع فتاة تصغرة بسنوات.