إلغاء متابعة وحذف الصور المشتركة.. هل انفصلت ياسمين صبري عن أبو هشيمة؟

وبالبحث داخل حساباتهم الرسمية على موقع "انستغرام" وجدنا آخر صور لأبو هشيمة كانت من 3 ساعات وظهر بها منفرداً وهو يحمل بيده كتاباً، وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها أبو هشيمة من قبل متابعيه تتسأل عن ياسمين صبري وعن سبب عدم ظهورها معه .." ليه ياسمين مختفية".أما الفنانة ياسمين صبري، فكان آخر منشور لها على انستغرام منذ 6 أيام ، وكان عبارة عن مقطع فيديو للقاء أجرته .وبالمتابعة داخل حسابات الثنائي وجدنا أنهما قاموا بحذف الصور التي تجمعهم سوياً وأيضا قام كل طرف بإلغاء متابعة الآخر، مما يفتح باب التكهنات حول موضوع انفصالهما.