عقد قران البلوغر المصرية "زينة أشرف" يثير جدلاً واسعاً.. ما السبب؟

خلق مقطع فيديو عقد قران المؤثرة "زينة أشرف" وزوجها المؤثر "أحمد ابراهيم" حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ظهرت العروس "زينة أشرف" في الفيديو وهي تعقد قرانها بنفسها بعدما نفّذت دور المأذون وهي جالسة إلى جوار والدها وزوجها.



والد العريس الذي يعمل أساسا مؤذون شرعي تولى عقد القران كمأذون، فيما يتعلق بكتابة عقد الزواج والحصول على توقيع وبصمات العروسين، في حين تولت العروس زينة إجراءات الإشهار ورددها بعدها زوجها ثم والدها.

ا نقسم المتابعون في مصر بين مؤيد لهذه الخطوة الجريئة التي قالوا إنها كسرت الروتين وخلقت حالة من البهجة، وبين معارض لما أقدمت عليه العروس زينة، معتبرين ذلك نوعا من المبالغة.