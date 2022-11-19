ما حقيقة اتهام محمد رمضان بالسرقة

وتهمة صادق جاءت على خلفية لحن أغنيته الجديدة "لو ناسيين أفكركم" التي طرحها محمد رمضان مع المطربة شاهيناز.وكتب عادل في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فايسبوك": "هام جدًا جدًا، أغنية النجم محمد رمضان الجديدة لو ناسيين أفكركوا من ألحاني ونازلة بصوتي من يوم 7/11 اللي فات يعني من 4 شهور والكل يقدر يسمعها قبل ما يقفلوها عشان وصلتني معلومات إنهم بيحاولوا يقفلوها دلوقتي".وأضاف: "المهم إني تفاجأت إن مكتوب في التتر إن الأغنية من ألحان الأخ شريف عبادة ودى فضيحة وسرقة علني، مش لأنه مش ملحن الأغنية، لأنه مش ملحن أصلاً وأنا أتحداه يغني اللحن بصوته أصلاً".وتابع: "أنا عايز حقي وبطلبه بكل أدب واحترام، ياريت كل الناس تساعدني أوصل صوتي وأجيب حقي من المدعو شريف عبادة لأنني أعتقد أن النجم محمد رمضان وشركة روتانا تعرضوا للنصب.. مستحيل يكونوا على علم بالسرقة العلنية دي والله أعلم".واختتم بقوله: "أتمنى من كل أصدقائي الصحفيين متابعة الموضوع ومساعدتي على أخذ حقي بكل الطرق المشروعة".