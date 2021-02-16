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دللي شعرك بشامبو من صنع يديك

للنساء فقط

2021-02-16 | 02:00
دللي شعرك بشامبو من صنع يديك
المصدر:
سيدتي
369 مشاهدة

إليك، كيفية عمل شامبو للشعر بطرق طبيعيّة في المنزل للمحافظة على قوّته، واستعادة لمعانه ونضارته:

شامبو حليب جوز الهند للشعر العادي وللشعر الجافّ


يحتوي حليب جوز الهند على مكونات طبيعية مثل الدهون وفيتامين E، التي تمنح الشعر الرطوبة اللازمة، ويُساهم في تغذية الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي، كما يُزيل الأوساخ العالقة في فروة الرأس ويُحافظ على الشعر رطبًا.

المُكوِّنات:

-ربع كوب حليب جوز الهند.
-كوب إلّا ثلثًا من الصابون المخصّص للأطفال المبشور، أو صابون الجليسيرين.
-كوب من الماء المغلي.
-ثلاث كبسولات من فيتامين (هـ).
-عشرون نقطة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والإستخدام:
يتم وضع الصابون المبشور في قدرٍ على نارٍ متوسّطة الحرارة حتّى يبدأ بالذوبان، ثم مزج باقي المكوّنات مع الصابون الذائب، وتحريكها جيّدًا للحصول على مزيجٍ متجانس، ومن بعدها، يُحفظ الشامبو في الثلاجة لحين الاستخدام، حيث إنّه سيبقى صالحًا لمدّة أربعة أسابيع.
 
ملاحظة: يفضّل إضافة القليل من زيت إكليل الجبل لأصحاب الشعر العادي، وزيت الجوجوبا والكاموميل لأصحاب الشعر الجافّ.
 
شامبو العسل الطبيعيّ للشعر الدهنيّ


يُحافظ العسل على مستوى الكولاجين المهم لحماية الشعر من التقصّف، ويمنع تساقطه، ويزيد كثافته خلال فترةٍ من الاستعمال المتكرر، كما يحتوي على مضادت أكسدة تحمي الشعر وتُقضي على القشرة بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للفطريات والبكتيريا الضارة.

المُكوِّنات:

-ربع كوبٍ من العسل الطبيعي.
-ملعقتان كبيرتان من الشامبو المخصّص للأطفال.
-ملعقتان كبيرتان من الماء.
-بيضة.
-ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
-ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والإستخدام:
تُمزج كافّة المُكوِّنات في وعاءٍ عميق، ويتم تحريكها جيّدًا باستخدام ملعقة خشبيّة للحصول على مزيج بقوام متجانس، ثم، يوضع الشامبو في قارورة زجاجية، ويتم حفظها في الثلاجة لحين الحاجة إلى استخدامها.
 
شامبو الشاي الأخضر


يُساعد هذا الشامبو في الحفاظ على صحّة الشّعر، ويُقلّل من تساقطه، كما يُعالج الشّعر الأبيض؛ وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من المواد المُضادة للأكسدة.

المُكوِّنات:

-حُفنة من أوراق الشاي الأخضر.
-ملعقة صغيرة من العسل الخام.
-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
-كوب من الصابون القشتالي السائل.
-كوب من الماء المقطّر.

طريقة التحضير والإستخدام:
تُغلى أوراق الشاي الأخضر في الماء، وتُنقع لمدّة 30 دقيقة. ثم، يُصفّى الشاي الأخضر ويُمزج مع زيت الزيتون والصابون السائل، والعسل. تُمزج المُكوِّنات مع بعضها جيدًا للحصول على مزيد متجانس. ويُستخدم المزيج كالشامبو المعتاد.

المواد الواجب توافرها في الشامبو
البروتينات، هلام الصبار، فيتامين B 6 ، حمض الستريك، الزيوت المختلفة مثل: زيت اللافندر، وزيت جوز الهند.

المواد الواجب عدم توافرها في الشامبو
كبريتات الصوديوم، المواد الكيميائية المختلفة مثل: ديكوسان، وجيلكول البروبيلين.

الشامبو المُناسب لنوع الشعر
شامبو للشعر المجعّد: الشامبو الذي يحتوي على مستخلصات الكيراتين الطبيعيّة، وعلى خلاصة الزئبق الوردي، والحرير الأسيوي.
شامبو للشعر المتساقط والمتقصّف: الشامبو الذي يحتوي على مادة إماينيكسيل.
شامبو للشعر الجاف: الشامبو الذي يحتوي على زيوت طبيعيّة.
شامبو للشعر التالف: يفضّل استخدام الشامبو الذي يحتوي على مادة السيروم.
شامبو للشعر الناعم: يُعتبر الشامبو الذي يحتوي على خلاصة دوار الشمس أفضل أنواع الشامبو للشعر الناعم.
شامبو للشعر الدهني: الشامبو الذي يحتوي على فيتامين سي، وخلاصة الحمضيات كالليمون والجرب فروت.

ملاحظة: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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