دللي شعرك بشامبو من صنع يديك

إليك، كيفية عمل شامبو للشعر بطرق طبيعيّة في المنزل للمحافظة على قوّته، واستعادة لمعانه ونضارته:





شامبو حليب جوز الهند للشعر العادي وللشعر الجافّ





يحتوي حليب جوز الهند على مكونات طبيعية مثل الدهون وفيتامين E، التي تمنح الشعر الرطوبة اللازمة، ويُساهم في تغذية الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي، كما يُزيل الأوساخ العالقة في فروة الرأس ويُحافظ على الشعر رطبًا.



المُكوِّنات:



-ربع كوب حليب جوز الهند.

-كوب إلّا ثلثًا من الصابون المخصّص للأطفال المبشور، أو صابون الجليسيرين.

-كوب من الماء المغلي.

-ثلاث كبسولات من فيتامين (هـ).

-عشرون نقطة من زيت جوز الهند.



طريقة التحضير والإستخدام:

يتم وضع الصابون المبشور في قدرٍ على نارٍ متوسّطة الحرارة حتّى يبدأ بالذوبان، ثم مزج باقي المكوّنات مع الصابون الذائب، وتحريكها جيّدًا للحصول على مزيجٍ متجانس، ومن بعدها، يُحفظ الشامبو في الثلاجة لحين الاستخدام، حيث إنّه سيبقى صالحًا لمدّة أربعة أسابيع. يحتوي حليب جوز الهند على مكونات طبيعية مثل الدهون وفيتامين E، التي تمنح الشعر الرطوبة اللازمة، ويُساهم في تغذية الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي، كما يُزيل الأوساخ العالقة في فروة الرأس ويُحافظ على الشعر رطبًا.-ربع كوب حليب جوز الهند.-كوب إلّا ثلثًا من الصابون المخصّص للأطفال المبشور، أو صابون الجليسيرين.-كوب من الماء المغلي.-ثلاث كبسولات من فيتامين (هـ).-عشرون نقطة من زيت جوز الهند.يتم وضع الصابون المبشور في قدرٍ على نارٍ متوسّطة الحرارة حتّى يبدأ بالذوبان، ثم مزج باقي المكوّنات مع الصابون الذائب، وتحريكها جيّدًا للحصول على مزيجٍ متجانس، ومن بعدها، يُحفظ الشامبو في الثلاجة لحين الاستخدام، حيث إنّه سيبقى صالحًا لمدّة أربعة أسابيع.

ملاحظة: يفضّل إضافة القليل من زيت إكليل الجبل لأصحاب الشعر العادي، وزيت الجوجوبا والكاموميل لأصحاب الشعر الجافّ.

شامبو العسل الطبيعيّ للشعر الدهنيّ





يُحافظ العسل على مستوى الكولاجين المهم لحماية الشعر من التقصّف، ويمنع تساقطه، ويزيد كثافته خلال فترةٍ من الاستعمال المتكرر، كما يحتوي على مضادت أكسدة تحمي الشعر وتُقضي على القشرة بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للفطريات والبكتيريا الضارة.



المُكوِّنات:



-ربع كوبٍ من العسل الطبيعي.

-ملعقتان كبيرتان من الشامبو المخصّص للأطفال.

-ملعقتان كبيرتان من الماء.

-بيضة.

-ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

-ملعقة كبيرة من ماء الورد.



طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج كافّة المُكوِّنات في وعاءٍ عميق، ويتم تحريكها جيّدًا باستخدام ملعقة خشبيّة للحصول على مزيج بقوام متجانس، ثم، يوضع الشامبو في قارورة زجاجية، ويتم حفظها في الثلاجة لحين الحاجة إلى استخدامها. يُحافظ العسل على مستوى الكولاجين المهم لحماية الشعر من التقصّف، ويمنع تساقطه، ويزيد كثافته خلال فترةٍ من الاستعمال المتكرر، كما يحتوي على مضادت أكسدة تحمي الشعر وتُقضي على القشرة بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للفطريات والبكتيريا الضارة.-ربع كوبٍ من العسل الطبيعي.-ملعقتان كبيرتان من الشامبو المخصّص للأطفال.-ملعقتان كبيرتان من الماء.-بيضة.-ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.-ملعقة كبيرة من ماء الورد.تُمزج كافّة المُكوِّنات في وعاءٍ عميق، ويتم تحريكها جيّدًا باستخدام ملعقة خشبيّة للحصول على مزيج بقوام متجانس، ثم، يوضع الشامبو في قارورة زجاجية، ويتم حفظها في الثلاجة لحين الحاجة إلى استخدامها.

شامبو الشاي الأخضر