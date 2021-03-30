اتبعي هذه الطريقة لإبعاد العناكب عن المنزل هذا الربيع

ومن أجل ذلك، من الممكن أن تلجئي إلى طريقة سهلة جداً، وتعتمد على توزيع حبّات الكستناء في أرجاء منزلك، فرائحتها تخيف هذا النوع من الحشرات وتبعدها.إذاً، احرصي على فعل هذا مع حلول موسم انتشارها، والأفضل أن تضعي هذا النوع من الفاكهة على حواف الأبواب والنوافذ، لأن هذا يمنع العناكب من الدخول الى المنزل. لا شكّ في أنك تتعرفين إلى هذه الحيلة للمرة الأولى، لكن يمكنك أن تجرّبيها وستحصلين على أفضل النتائج.كذلك اعلمي أنه يمكن من أجل حلّ هذه المشكلة أيضاً أن تلجئي إلى النعناع أو اللافندر أو أوراق نبتة الطماطم.