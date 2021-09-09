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عادات مؤذية تجنّبيها في حالة الشعر الدهني

للنساء فقط

2021-09-09 | 14:17
عادات مؤذية تجنّبيها في حالة الشعر الدهني
المصدر:
العربية
864 مشاهدة

الشعر الدهني هو في الحقيقة شعر يحمي نفسه عبر إفراط في الإفرازات الزهميّة. وهذا يعني أنه يمكن التخفيف من حدّة هذه المشكلة الشائعة عبر تبنّي مجموعة من خطوات العناية المناسبة لهذا النوع من الشعر وتجنّب الأخطاء التي يتمّ ارتكابها عن سوء تقدير بحقّه.

يمكن تصنيف الشعر على أنه دهنيّ في حال احتاج إلى أن نغسله أكثر من مرة كل يومين أو ثلاثة. وتنتج هذه المشكلة عادةً عن اضطراب في الغدد الدهنيّة التي تفرز كميّة كبيرة من الزهم مما يتسبب بخنق جذور الشعر وإثقاله، بالإضافة إلى إكسابه مظهراً زيتياً بعد وقت قصير من غسله.

- عادات مؤذية:
 
 
يُساهم التلوّث، الإجهاد النفسي، التعب الجسدي، النظام الغذائي غير المتوازن، استعمال الشامبو غير المناسب، والإفراط في استعمال مستحضرات التلوين في تفاقم مشكلة الشعر الدهني. ويُمكن لبعض العادات اليوميّة الخاطئة أن تزيد من حدّة هذه المشكلة، تعرّفوا على أبرزها فيما يلي:

1- استعمال الشامبو مرة واحدة فقط:
عند غسل الشعر الدهني، لايكفي استعمال الشامبو الخاص بنوعه مرة واحدة فقط، فالشعر يحتاج إلى استعمال هذا المستحضر مرتين متتاليتين لتنظيفه وتأمين العناية المناسبة له.

2- اختيار الشامبو الذي يحتوي على سيليكون:
إن اختيار نوع الشامبو مهم جداً في حالة الشعر الدهني، وفي هذا الإطار يُنصح بتجنّب أنواع الشامبو التي تحتوي على مكوّنات تُغلّف الشعر مثل السيليكون كونها تتسبب في تفاقم مشكلة الشعر الدهني.

3- تطبيق مستحضرات دهنيّة على الشعر:
يمكن لاستعمال مستحضرات العناية بالشعر الغنيّة بالمواد الدهنيّة أن تُثقل الشعر الدهني، ولذلك يُنصح بتجنّب استعمال مختلف أنواع الزيوت والكريمات الغنيّة عليه أما بالنسبة للأمصال فيُنصح باستعمالها باعتدال.

4- تطبيق مستحضرات العناية على الجذور:
من الأفضل تجنّب تطبيق البلسم والأقنعة المغذّية على جذور الشعر الدهني، والاكتفاء بوضعها على طوله وأطرافه فقط.

5- وضع اليدين بكثرة على الشعر:
يتسبب تكرار وضع اليدين على الشعر خلال اليوم في زيادة الإفرازات الزهميّة بشكل ملحوظ. ولذلك يُنصح بتجنّب هذه العادة عبر ربط الشعر على شكل تسريحة ذيل الحصان أو رفعه على أعلى الرأس.

- أفضل طريقة لغسل الشعر الدهني:
 
 
يمكن لمشكلة الشعر الدهني أن تتسبب بمشاكل أخرى منها فقدان الحجم، الحكّة، وحتى القشرة. أما أفضل طريقة لتجنّب جميع هذه المظاهر فتعتمد على تبنّي الخطوات السليمة لدى غسل الشعر. فالشعر الدهني لايناسبه الفرك الشديد أثناء غسله، إذ من شأن هذه الخطوة أن تنشّط الغدد الدهنيّة وتتسبب بزيادة إفرازاتها. يُنصح أيضاً بتجنّب استعمال البلسم إلا في حالة الأطراف الجافة، على أن يتمّ تطبيقه على أطراف الشعر الدهنيّ فقط ودون جعله يقترب من جذوره.

- اختيار المستحضرات المناسبة:
يحتاج الشعر الدهني إلى الدقّة والدراية في اختيار المستحضرات التي تناسبه. يُنصح باختيار الشامبو الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من "لوريلسولفات الصوديوم" ونسبة منخفضة من المكوّنات المنشّطة مثل اللانولين. يمكن أيضاً استعمال شامبو مضاد للقشرة حتى في حال عدم المعاناة من هذه المشكلة نظراً لمفعوله المضاد للإفرازات الزهميّة على أن يتمّ تجنّب أنواع الشامبو الغنيّة بالمواد المغذّية والمرطّبة مثل زبدة الشيّا.
 
- نصائح مفيدة:
هذه النصائح العمليّة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإفرازات الزهميّة للشعر:
• تجنّب غسله بالماء الساخن جداً.
• إبعاد مجفّف الشعر الكهربائي قدر المستطاع عن فروة الرأس لدى استعماله على الشعر.
• استعمال شامبو خاص بالشعر الدهني أو شامبو تكون نسبة الحموضة فيه محايدة.
• تجنّب وضع كميّة كبيرة من الشامبو لدى غسل الشعر والاكتفاء بمقدار حبّة من البندق من المستحضر فقط.
• استعمال الماء البارد لتكثيف رغوة الشامبو على الشعر.
• الحدّ من استعمال مستحضرات التصفيف كونها تثقل الشعر.
• لفّ الشعر بعد غسله بمنشفة تمتص فائض الرطوبة، وتجفيفه بحركات دائريّة ناعمة دون فركه.
• تسريح الشعر بمشط بلاستيكي أو فرشاة من الوبر الطبيعي.
• تجنّب استعمال الشامبو الخاص بالأطفال بحجة كونه رقيق على الشعر.
• الابتعاد عن الشامبو 2في1 كونه يُثقل الشعر ويزيد من مظهره الدهني.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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