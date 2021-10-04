تحذير... مشروب الدايت يضرّ بجهود إنقاص الوزن لدى النساء!

ونقل موقع "Study Finds" الأميركي في تقرير، أن الباحثين في جامعة جنوب كاليفورنيا، قد وجدوا أن المشروبات الغازية منخفضة السعرات تجعل الدماغ يشعر برغبة شديدة في تناول الطعام أكثر من المشروبات السكرية العادية.وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 40% من البالغين في الولايات المتحدة يشربون المشروبات التي تحتوي على محليات صناعية كبديل خال من السعرات الحرارية للصودا العادية.ونقل الموقع عن مؤلفة الدراسة كاثلين بيج قولها: "هناك جدل حول استخدام المحليات الصناعية لأن الكثير من الناس يستخدمونها لفقدان الوزن، وبينما تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تكون مفيدة في ذلك، فإن هناك دراسات أخرى تؤكد أنها قد تساهم في زيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2 واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى، ولذا فقد نظرت دراستنا في مجموعات سكانية مختلفة للوصول لبعض الأسباب الكامنة وراء تلك النتائج المتضاربة".وقام الباحثون بفحص بيانات 74 مشاركاً من ذوي الأوزان الصحية والبدناء خلال ثلاث تجارب لقياس نشاط الدماغ أثناء تناول مشروبات مختلفة، إذ شربت المجموعة 300 ملليلتر من مشروب يحتوي على السكروز (سكر المائدة العادي)، وآخر مُحلى بالسوكرالوز، وماء.وبعد ساعتين، استخدم مؤلفو الدراسة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لفحص نشاط دماغ كل مشارك أثناء مشاهدته لصور أطعمة عالية السعرات الحرارية مثل البرغر أو الدونات، وركز الباحثون على مناطق الدماغ المسؤولة عن الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما قام الفريق بقياس مستويات السكر في الدم لكل مشارك، وكمية الطعام التي تناولها بعد فحوصات الدماغ.