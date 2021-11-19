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ما هي الطريقة الصحيحة لإزالة مكياج العيون؟

للنساء فقط

2021-11-19 | 06:31
ما هي الطريقة الصحيحة لإزالة مكياج العيون؟
المصدر:
سيدتي
143 مشاهدة

صدقي أو لا تصدقي، هناك طريقة صحيحة وخاطئة لإزالة مكياج العيون. ولا يتعلق الأمر فقط بما تستخدمينه، بل يتعلق أيضاً بكيفية استخدامه. في هذه الأيام، يكون المكياج غالباً طويل الأمد ومقاوم للتزحزح وقد يكون مقاوماً للماء. على هذا النحو، من المهم استخدام مزيل مكياج جاهز للتعامل مع الوظيفة.

قبل لمس وجهك، اغسلي يديك لمنع انتقال البكتيريا إلى وجهك وتحسس عينيك. مع خطوتك الأولى (اختاري مزيلاً فعالاً ونوعية جيدة)، فإن التقنية التي تستخدمينها لتطبيق المزيل هي التالية: تجنبي استخدام طرق الحك أو الفرك القاسي. يجب أن تكون الحركات لطيفة ودائرية ناعمة كافية لإزالة مكياج العين.

بينما تزيل أقمشة المكياج الأوساخ بسهولة، فإنها تترك وراءها بقايا. اغسلي وجهك بمنظف لطيف بعد التخلص من القماش. لمحاولة تجنب التحسس، استخدمي مناديل خالية من العطور.
 
على الرغم من تخطي العديد من الأشخاص لهذه الخطوة، تذكر أن مزيل المكياج يحتوي على العديد من المكونات والمواد الكيميائية التي تجعله ثابتاً على الرف لأشهر، وأنت بالطبع لا تريدين ترك تلك المواد الكيميائية أو أي بقايا على بشرتك. إن تراكم كل هذه المواد الحافظة يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة لهذا اغسلي بشرتك على الفور.

انقعي مكياجك
"نقع" العيون بضمادات قطنية طريقة لطيفة للغاية لإزالة مكياج العيون، يوصي الخبراء، بتغطية منطقة عينيك بالكامل بالجل أو المنظف ثم رشي وسادتين قطنيتين بمياه الينابيع الحرارية وضعيها على عينيك مثل الخيار. الضمادات تساعد بلطف في تكسير مكياجك.

تنظيف مزدوج للمكياج القوي
طبقات من الواقي من الشمس والمكياج المقاوم للماء لا يمكن إزالتها بسهولة. لهذا انقعي وسادة قطنية بزيت مزيل المكياج وامسحي برفق من الزاوية الداخلية للعين إلى الخارج. يكسر الزيت المكياج ويساعد على إزالته من بشرتك ورموشك واغسليها فوراً.

ابحثي عن المكونات النشطة
قد يبدو مصطلح "العنصر النشط"غريباً، لكنه يعني أن هذه المكونات تعالج مخاوف البشرة التي تستهدفها. إذا شعرت بحرقان، فقد يتفاعل جلدك بشكل سلبي. لاختبار كيفية تفاعل بشرتك مع المكونات الجديدة، نظفي الجزء الداخلي من ساعدك واستخدمي المنتج. انتظري لتري كيف ستستجيب بشرتك.

يمكن أن تحمي مزيلات المكياج للبشرة الحساسة منطقة أسفل العين لأنها واحدة من الأماكن الأولى التي تظهر فيها علامات الشيخوخة على الوجه. لهذا من المهم التعامل مع هذه المنطقة بلطف. فهي تتعرض للكثير من الإهمال من الابتسام والتحديق وفرك العينين، مما يترجم إلى تجاعيد وخطوط دقيقة. لإزالة مكياج العيون استخدمي سائل خالي من الزيوت، خالي من العطور.لأن هذه لا تحتوي على محسسات وزيوت يمكن أن تتسرب إلى العين وتسبب انتفاخاً غير ضروري تحت العين .
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