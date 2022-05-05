إليكم طريقة إعداد كباب عراقي بالأعشاب

صنف الكباب العراقي من أشهر أطباق بلاد الرافدين ويحضر بمزيجٍ من الأعشاب والتوابل التي تمنحه نكهةً مميزة تذوب في الفم مع أول سيخ، وغالباً ما يُقدم مع الأرز البسمتي والسلطات المنوعة ليشكل وجبة متكاملة، كما يمكن تقديمه مع الخبز العربي، تعرفي على طريقة عمل كباب على الطريقة العراقية وشاركيه على سفرتك.



مكونات الكباب

- فص واحد من الثوم.

- باقة من البقدونس منزوعة السيقان.

- كيلو غرام من لحم المفروم.

- رغيف صغير من الخبز.

- ملح (حسب الرغبة). فلفل أسود (حسب الرغبة).

- ملعقة صغيرة ونصف من البهارات المطحونة.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

- نصف ملعقة صغيرة من حب الهال المطحون.

- نصف ملعقة صغيرة من السماق المطحون. نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.



طريقة التحضير - رأس بصل متوسط الحجم.- فص واحد من الثوم.- باقة من البقدونس منزوعة السيقان.- كيلو غرام من لحم المفروم.- رغيف صغير من الخبز.- ملح (حسب الرغبة). فلفل أسود (حسب الرغبة).- ملعقة صغيرة ونصف من البهارات المطحونة.- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.- نصف ملعقة صغيرة من حب الهال المطحون.- نصف ملعقة صغيرة من السماق المطحون. نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.طريقة التحضير

- شكّلي عجينة الكباب على شكل أصابع وشكّيها في أسياخ.

- إشوي أصابع الكباب على الفحم مع تقليبها من كلّ الجهات حتى تنضج.



- في وعاء كبير، اخلطي لحم .- شكّلي عجينة الكباب على شكل أصابع وشكّيها في أسياخ.- إشوي أصابع الكباب على الفحم مع تقليبها من كلّ الجهات حتى تنضج.

