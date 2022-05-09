طريقة تحضير "زنجر الدجاج"

زنجر الدجاج ... نقدم لكِ طريقة تحضير ساندويشات الدجاج الطيبة في المنزل، جربي طريقة تحضيره السهلة والسريعة وقدميه على سفرة بجانب البطاطس المقرمشة.





- الدقيق الأبيض : كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- رقائق الذرة المجروشة : 2 كوب

- البيض : 1 حبة (كبير الحجم / مخفوق)

- صدر الدجاج : 2 صدر (منزوع العظم ومقطع إلى شرائح طويلة)

- الكاتشاب : نصف كوب

- صلصة التفاح الجاهزة : ربع كوب

- صلصة ورشسترشاير : 2 ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : غزير (للقلي) المقادير- الدقيق الأبيض : كوب- ملح : نصف ملعقة صغيرة- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة- رقائق الذرة المجروشة : 2 كوب- البيض : 1 حبة (كبير الحجم / مخفوق)- صدر الدجاج : 2 صدر (منزوع العظم ومقطع إلى شرائح طويلة)- الكاتشاب : نصف كوب- صلصة التفاح الجاهزة : ربع كوب- صلصة ورشسترشاير : 2 ملعقة صغيرة- الزيت النباتي : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

- نبدأ بوضع الدقيق في طبق عميق ثمَّ نضيف له القليل من الملح والفلفل الأسود ثم نضع البيض في طبق عميق منفصل مع تفتيت رقائق الذرة ووضعه في طبق منفصل.

- وقليها للحصول على زنجر ذهبي اللون ومقرمش.

- جانبأ نخلط الكاتشب مع صلصة التفاح وصلصة المايونيز، ويقدّم مع الزنجر.