طريقة تحضير "زنجر الدجاج"

زنجر الدجاج ... نقدم لكِ طريقة تحضير ساندويشات الدجاج الطيبة في المنزل، جربي طريقة تحضيره السهلة والسريعة وقدميه على سفرة بجانب البطاطس المقرمشة.
المقادير
- الدقيق الأبيض : كوب
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- رقائق الذرة المجروشة : 2 كوب
- البيض : 1 حبة (كبير الحجم / مخفوق)
- صدر الدجاج : 2 صدر (منزوع العظم ومقطع إلى شرائح طويلة)
- الكاتشاب : نصف كوب
- صلصة التفاح الجاهزة : ربع كوب
- صلصة ورشسترشاير : 2 ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : غزير (للقلي)
طريقة التحضير
- نبدأ بوضع الدقيق في طبق عميق ثمَّ نضيف له القليل من الملح والفلفل الأسود ثم نضع البيض في طبق عميق منفصل مع تفتيت رقائق الذرة ووضعه في طبق منفصل.
- وقليها للحصول على زنجر ذهبي اللون ومقرمش.
- جانبأ نخلط الكاتشب مع صلصة التفاح وصلصة المايونيز، ويقدّم مع الزنجر.