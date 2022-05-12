تُعتبر سلطة الفواكه من الأطباق الشهية التي يتم شراؤها عادةً من محلات العصائر ومحلات الحلويات كطبق فواكه فاخر غني بالنكهات المتعددة، اليوم يُمكنك تعلم طريقة عمل سلطة الفواكه لتقديمها لعائلتك وضيوفك مع صوص العصير الخاص بها والذي يعزز نكهتها بشكل أكبر.







- ثلاث حبات من الموز.

- خمس حبات من الفراولة.

- عشر حبات من العنب.

- حبتان من الكيوي.

- حبة من المانجو.

- حبة من البرتقال.

- حبتان من التفاح.

- نصف كوب من عصير الليمون.

- نصف كوب من عصير البرتقال.

- عسل (حسب الرغبة). مقادير عمل سلطة الفواكه بعصير البرتقال- ثلاث حبات من الموز.- خمس حبات من الفراولة.- عشر حبات من العنب.- حبتان من الكيوي.- حبة من المانجو.- حبة من البرتقال.- حبتان من التفاح.- نصف كوب من عصير الليمون.- نصف كوب من عصير البرتقال.- عسل (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

- تقطيع الفاكهة

قطعي الموز والتفاح والفراولة والمانجو والكيوي والبرتقال إلى قطع متوسطة الحجم، ثم ضعي الفواكه المقطعة في وعاء متوسط الحجم ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل.

- إضافة عصير البرتقال

اسكبي عصير البرتقال والعسل ثم اخلطي من جديد حتى تتجانس المكونات.

- طريقة تقديم سلطة الفواكه

اسكبي سلطة الفواكه في أطباق أو كاسات التقديم وقدميها باردة.