الزيدي يدعو لتشريع قانون الموازنة

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، "إذا كان من حق مجلس النواب التشريع والقدرة القانونية فعليه تشريع قانون الموازنة الاتحادية بعيداً عن قوانين خلافية الغاية منها الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية في موضوع تسليم نفط كردستان إلى الحكومة المركزية".وأضاف، أن "حاجة المواطن وخدمته ضرورة وواجب، وحرام التلاعب بمشاعر المواطنين لتمرير صفقات سياسية مشبوهة"، داعياً مجلس النواب والقوى السياسية وحكومة تصريف الأعمال، إلى "إعادة النظر بالمشروع والآلية للخروج بحل واقعي دستوري وطني ينفع المواطن لا غير".وأتم الزيدي، "القوانين والتفسيرات والتشريعات لا تتحكم بها الأهواء والمصالح الشخيصة هناك جهات شرعية دستورية قانونية، وانتهاك حرمتها بادرة خطيرة".