قوة من النزاهة تبحث عن 55 مطلوبا في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بأن قوة من تطوق بحثاً على 55 مطلوبا.​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من النزاهة تطوق بحثاً على 55 موظفا مطلوبا للقضاء بتهم الفساد وفق اوامر صادرة من القضاء"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وشهد في (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.