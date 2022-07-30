الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي التظاهرات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "إلحاقًا بالبيان السابق ولغاية إعداد هذا البيان بلغ عدد الاصابات التي استقبلتها مؤسسات وزارة الصحة ١٢٥ جريحاً؛ ١٠٠ منهم مدنيين و ٢٥ عسكريين".وأكدت الوزارة، "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة فضلا عن استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة الأخرى".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، استقبال 60 إصابة من المتظاهرين، فيما أكدت استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى.