حكومة الإقليم: مشكلة الرواتب تتجه نحو الحل النهائي

وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته الى ادارة رابرين، تابعته السومرية نيوز "وفدا من حكومة اقليم كردستان يزور بغداد لمناقشة موضوع نفط كردستان مع الحكومة الاتحادية"، معربا عن امله "التوصل الى اتفاق لكي يتم تصدير نفط اقليم كردستان وفقا للتعليمات والضوابط التي يتم الاتفاق عليها لكي تزيد واردات اقليم كردستان والعراق".وحول رواتب القوات الامنية، اكد طالباني انه "سيتم ارسال قوائم اسماء القوات الامنية الى الحكومة الاتحادية وبعد تدقيق قصير سيتم صرف رواتبهم وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تاخير الرواتب وخلال الاشهر المقبلة لن يتم هذا التاخير"، لافتا الى "انني متفائل جداً بان موضوع الرواتب يتوجه نحو الحل النهائي وخلال الاشهر المقبلة لن تبقى هناك مشكلة اسمها مشكلة الرواتب".وتابع "نتجه مع الحكومة الاتحادية نحو حل مشكلة الرواتب بشكل نهائي".