هجوم عنيف على بلوغر لبناني بعد إهانته لـ "بائع كعك"

نكاية بهالمتنمر الواطي يللي بيسوى ربع ليرة، وبكل مشاهير الصدفة وأكل الهوا، انا رح إشتري من عند هالمظلوم ب ٥٠ دولار. شوفولنا إسمه وكيف فينا نوصله المصاري، وهو حر يضيّف مين ما بده. pic.twitter.com/TuViA6VHI9 — Jihad Samra (@Jihad_Samra) December 13, 2021

هيدا الكائن لو بالفعل نيته يشهر هالختيار،كان بكل بساطة سجل فيديو تشجيعي للناس تشتري من عنده،بس يلي نيتو عاطلة رح تقلب عليه

مين قلو انه نحن ناطرين يقيملنا الكعكة،مين هو حتى يقيمها اصلا،خليه بتقيم الاكلات الفاخرة يلي اساسا بيتعامل معها بقرف ونسي انها نعمة🤨#قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/LlZ6nWFpnn — Tatcher (تاتشر)...إم ريان (@Tatcher7) December 14, 2021

الله دخيل اسمه بيقلب بقدرته العسر لليسر



اجاك يا حجنا الكريم انسان تافه ليتنمر ويطاول على شيبتك ولقمتك الحلال، فكروا يقطع برزقتك فكان سبب (عن غير قصد) انو توصل هالبسطة البسيطة لنص لبنان اذا مش كله ورزقك رح تاخدو مضاعف ان شاء الله.🤍#قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/wRE4nawQrP — Jad (@Jad_bitar99) December 13, 2021

Shame on you! Please boycott this account #قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/Lnfi0NQAhF — Dima ديما صادق (@DimaSadek) December 13, 2021

ونشر "المؤثر الاجتماعي" جورج ديب فيديو على صفحته في "إنستغرام"، ظهر خلاله وهو يشتري كعكة من بائع متجول في مدينة طرابلس بشمال لبنان، قبل أن يعترض على عدم وجود كمية كافية من الجبن في الكعكة، واصفا البائع بـ"البخيل".وعلى إثر ذلك، تصدر على موقع تويتر "هاشتاغ" يدعو إلى مقاطعة "دكتور فوود" وهو الإسم الذي يطلقه جورج ديب على حسابه، الذي ينشر ممن خلاله فيديوهات يتذوق فيها أطعمة بأماكن مختلفة.وأثار هذا الفيديو غضب العديد من النشطاء والصحفيين، الذين عبروا عن رفضهم "للإهانة" و"التنمر" الذي تعرض له بائع الكعك من قبل مصور الفيديو جورج، مؤكدين تضامنهم معه.وفيما رأى البعض أن بائع الكعك يكافح من أجل تأمين لقمة عيشه ويجب دعمه بدلا من إهانته، حث آخرون المواطنين لشراء الكعك منه بكثافة ردا على ما تعرض له على يد صانع المحتوى "دكتور فوود"، ودعوا إلى مقاطعة حسابات الأخير على مواقع التواصل.من جهتها، عبرت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، عن رفضها للفيديو وتضامنها مع بائع الكعك. وطالبت في تغريدة عبر موقع "تويتر" بمقاطعة صفحة "doctor food".