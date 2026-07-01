كاميرا عند حمام السباحة.. تامر حسني في ورطة بسبب بسمة بوسيل

وتم تداول أخبار تفيد بوقوع مشادة بين بوسيل وأحد جيرانها، بعدما وُجهت كاميرا مراقبة نحو المنطقة المحيطة بحمام السباحة الخاص بالمنزل الذي تقيم فيه، فتدخل حسني اعتراضًا على ذلك.ووفقًا للروايات، انتهت الأزمة بتحطيم كاميرا المراقبة وجهاز التسجيل الخاص بها، مع حذف المقاطع المصورة، قبل أن تتدخل إدارة المجمع السكني لاحتواء الموقف، لينتهي الخلاف باعتذار الجار وعودة الهدوء بين كل الأطراف.ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أو بشأن صحة هذه الأنباء المتداولة.