بسبب سترته.. بايدن يتعرض لموقف محرج وزوجته تتدخل وتنقذه (فيديو)

President Biden struggles to put on his blazer before dropping his trademark Aviators pic.twitter.com/6t0oQFw0H2 — Breaking911 (@Breaking911) August 8, 2022

وكان بايدن يحاول ارتداء السترة الزرقاء اللون، لكنه فشل في إتمام الأمر، مما حدا بالسيدة الأولى جيل بايدن إلى التدخل، حيث ساعدته في ارتداء السترة.ولم تمض لحظات حتى سقطت النظارة الرياضية الشهيرة، التي يواظب بايدن على ارتدائها منذ أن كان شابا على مدرج المطار.ووصل بايدن إلى ولاية كنتاكي لتفقد الأضرار التي خلفتها الفيضانات التي ضربت الولاية وخلفت عشرات القتلى.وكان بايدن أعلن، الأسبوع الماضي، الولاية منطقة "كارثة كبرى"، مما يسمح بالحصول على تمويل فيدرالي للأعمال الطارئة.وهذه أول رحلة للرئيس الأمريكي داخل الولايات المتحدة بعد تعافيه من الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا.وتباينت ردود فعل المغردين بشأن حادثة بايدن، فالبعض اعتبرها حادثة طريفة وألقى باللوم على السيدة الأولى، في حين اعتبر آخرون أن الأمر يظهر اعتلال صحة بايدن الجسدية، علما بأنه يبلغ من العمر 79 عاما.