تذبذب اسعار الدولار يواصل اضراره في الاسواق العراقية!

لا يزال المواطن يواجه اثار الهزات الاقتصادية الناجمة عن تذبذب اسعار صرف الدولار والتي تؤثر بطبيعة الحال على استقرار الاسواق والحركة التجارية.ألخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي يشرح عبر السومرية عن أسباب استمرار هذه الازمة الاقتصاديةكامل التفاصيل في هذا التقرير مع فاروق صالح