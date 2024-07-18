نشرة السومرية.. واشنطن تدخل على خط ازمة رئاسة البرلمان والدولار يضع مسؤولين أمام المساءلة

= واشنطن تدخل على خط أزمة رئاسة البرلمان.. وتؤكد اهمية وجود رئيس لدعم التشريعات المطلوبة.= على خلفية تضارب أسعار الدولار.. مالية البرلمان تستعد لاستضافة مسؤولين تنفيذيين.. ودعوات للسيطرة على السوق الموازي.= التركمان يلوحون بامكانية تشكيل حكومة كركوك بعيدا عن الاتحاد الوطني.. ومجلس نينوى يتوعد باستجواب المحافظ.= الموت البطيء يهدد حياة العراقيين.. ارتفاع حاد بنسبة التلوث.. والامراض السرطانية تفتك بالمجتمع.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر