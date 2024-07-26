نشرة السومرية.. خدع شركات السيارات واتفاق العفو العام ورفض الأقلمة

= تقدم يكشف عن اتفاق سياسي لتمرير قانون العفو العام.. ويؤكد رفضه لاقامة الاقليم السني.= نزاهة البرلمان تُبقي استضافة وزير الموارد مفتوحة.. وتتعهد بمتابعة عمل الوزارات ومراجعة جميع العقود المبرمة.= اجتماع مرتقب بين بارزاني وأعضاء المجموعة العربية لحسم أزمة كركوك.. واتفاق على تدوير منصب المحافظ.= شركات سيارات عالمية تخدع زبائنها بالضمان الوهمي.. وتوقعهم بفخ الشراء باسعار مضاعفة.= تزامنا مع افتتاح الألعاب الأولمبية.. نظام السكك الحديد في فرنسا يتعرض لأعمالِ تخريب تشل حركة السفر.. وداعش في دائرة الاتهام.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.