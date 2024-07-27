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بالصور والفيديوهات.. نائب سابق يكشف للسومرية تفاصيل إصابة زوجته بنيران السفارة الامريكية
خاص السومرية
2024-07-27 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,636 مشاهدة
كشف النائب السابق، عبد الأمير الغزالي، عن تفاصيل إصابة زوجته بنيران السفارة الامريكية اثناء تأديتها الصلاة في منزلها، فيما أشار الى ان التحقيقات الأولية اكدت ان الرصاصة جاءت من النافذة المطلة على السفارة.
وقال الغزالي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه " يوم أمس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء كنت مع عائلتي في داري الواقع بمجمع القادسية بالمنطقة الخضراء، وكانت زوجتي تؤدي الصلاة، وسمعنا صوت قوي جداً وبعدها مباشرة أصيبت زوجتي بطلق ناري دخل عن طريق النافذة".
واضاف، ان "قمنا بنقل زوجتي بعد ذلك الى مستشفى ابن سيناء"، مبينا ان "ثقب الاطلاقة موثق بالصور والفيديو".
وأشار الى ان "التحقيقات الأولية بالحادث اكدت ان الرصاصة دخلت من النافذة المطلة على السفارة الامريكية".
وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، كريم عليوي المحمداوي، عن تشكيل لجنة مشتركة للوقوف على اصابة مواطنة عراقية في المنطقة الخضراء بنيران السفارة الامريكية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن امرأة أصيبت برصاص قناص من السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وتخضع حاليا لعملية جراحية في إحدى مستشفيات العاصمة.
ادناه الصور والفيديوهات:
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