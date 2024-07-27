جدل العفو والأحوال وضغط الإطار لحسم رئاسة البرلمان في نشرة السومرية

= استمرار الجدل بشأن العفو العام والاحوال الشخصية.. والاطار يضغط على القوى السنية لحسم رئاسة البرلمان.= فساد وتلاعب بعقود أجهزة طبية في كركوك.. ومطالبات بتفعيل ملف الاستجوابات في مجلس النواب.= على غرار كركوك.. الانسداد السياسي يتواصل في ديالى.. ودعوات لتدخل السوداني للاسراع بحل الازمة .= اسعار المجمعات السكنية تقتل حلم الفقراء ومحدوي الدخل.. ونواب يؤكدون المضي بتعديل قانون الاستثمار.= شركات سيارات عالمية تخدع زبائنها بالضمان الوهمي.. وتوقعهم بفخ الشراء باسعار مضاعفة.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.