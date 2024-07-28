ملف الاستجوابات وجداول الموازنة وتردي الخدمات في البصرة بنشرة الظهيرة على السومرية

-في ظل الجدل المتواصل.. المالية النيابية تنفي تلاعبها بجداول الموازنة.. وترمي الكرة في ملعب رئاسة البرلمان-مساع نيابية لتفعيل ملف الاستجوابات بعيدا عن مصالح الكتل.. وحراك لإيقاف استحواذ المتنفذين على المشاريع الكبرى-الخارجية تفند ادعاءات اختفاء خمسين ألف باكستاني في العراق.. واسلام آباد ترد: الباكستانيون تخلفوا ولم يختفوا-مناطق البصرة تشكو من تردي الخدمات.. متظاهرون يتهمون الحكومة المحلية بالتقصير.. وبالتغاضي عن تلكؤ الشركات- أكثر من اربعين قتيلا وجريحا بهجوم صاروخي استهدف الجولان المحتل.. وحزب الله ينفي ضلوعه في الهجوم