بطالة مستشرية والشباب تعلق امالها على رواتب الرعاية.. صورة "سوداوية" لمستقبل البصرة

وقال العبادي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "البصرة حالياً تعاني من البطالة وانخفاض دخل الفرد، وأكثر من نصف مليون بصري متوجهين الى الرعاية والاعاقة، و440 ألف شخص قدم على رواتب قيمتها 300 ألف دينار عراقي"، مبينا ان "الموظفين لو قاموا بجمع رواتبهم لمدة 3 سنوات لا يستطيعون شراء منزل في المحافظة".وأضاف، ان "أسعار المجمعات السكنية بالبصرة 4 اضعاف شمال العراق، ومع الإعفاءات والتسهيلات التي تقدم للمستثمر يفترض ان يكون سعر المنزل لا يتجاوز 150 مليون"، موضحاً انه " اقل سعر للشقق السكنية في المحافظة تصل الى 200 مليون والمنازل تتجاوز الـ 900 مليون وهما لا يرتقيان الى مثل هكذا أسعار، لذلك أصبح مستقبل مجهول لان اغلب الأراضي قدمت للاستثمار".وتابع، ان " المواطن البصري أصبح يعلم ما يحدث وقام بتشخيص من يقوم بإعطاء موافقات بالمباشر، وهناك من 5-6 مستثمرين هم من يسيطرون على كل الأوضاع الاستثمارية في المحافظة".