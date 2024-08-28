جنون العقارات في البصرة: أسعار المنازل تتخطى التوقعات!

مجلس محافظة يعتزم استجواب رئيس هيئة الاستثمار بعد جمع ادلة تؤكد وجود مخالفات



يستعد مجلس لاستجواب رئيسِ هيئة الاستثمار في المحافظة بعد رصد مخالفات قانونية تسببت في ارتفاعِ اسعارِ وحدات المجمعات السكنية والتي فاقمت ازمة السكن. كيف أثرت المخالفات القانونية على أزمة السكن في البصرة؟ تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.