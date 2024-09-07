هل سيتجاوز "من اين لك هذا" الخطوط الحمراء.. سيل العدالة سيجرف الفاسدين

وقال المسلماوي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "هيئة النزاهة استطاعت وعن طريق فتح ملف (من اين لك هذا) استرجاع أموال خلال السنة الماضية وهي مستمرة في متابعة ومراقبة جميع هذا الملفات".وأضاف، انه "كل مسؤول بالدولة عليه سنوياً رفع كشف بدءاً من دخوله العمل السياسي وفي كل سنة يتم الكشف عن المستجدات والنزاهة هي من تتابع الفرق، وفي حال حصول زيادة غير مبررة ومضطربة تتدخل لجنة عليا شكلها رئيس الوزراء من اجل متابعة هذا الملف".وتابع، أن "هناك عملاً ميدانياً يخص هذا الموضوع"، مشيرا الى ان " المسؤولين خارج العراق ولمراقبة أموالهم نحتاج الى جهد دولي وعلاقات وتدخل من قبل وزارة الخارجية والسفارات من اجل متابعة هذه الأموال وإعطاء بيانات مستمرة حول إذا كانت هناك زيادة في أموال بعض المسؤولين".وأشار الى ان "الملف لا توجد فيه خطوط حمراء وجميع المسؤولين هم تحت طائلة القانون، وهناك اجراء جديد يحصل الان وبسببه انخفضت أسعار العقارات في الدولة لان كل شخص يشتري كقارً بأكثر من 500 مليون سوف يسائل".ولفت الى ان "هذا الامر جاء لعدم تكرار سرقة القرن والتي تم من خلالها سرقة العقارات وشراءها في شارع الاميرات والمنصور"، مردفاً ان "الدولة حازمة وجازمة لإنهاء الفساد ولكننا بحاجة الى مساعدة المواطنين والموظفين، على اعتبار الحكومة جادة في استرجاع أموال الشعب العراقي ومن ثم محاسبة الفاسدين".