مجلس النواب يتحرّك بوجه سرقة القرن... وأكثر من 90 توقيعا!

قضية سرقة القرن... البرلمان يعتزم استضافة القاضي حيدر حنون بعد جمع اكثر من 90 توقيعا





بعدما كشف رئيس هيئة النزاهة خلال مؤتمر صحفي عن معلومات خطرة تخص سرقة القرن، يستعد مجلس النواب لاستضافته خلال الاسبوع المقبل بعد جمع اكثر من 90 توقيعا.

فماذا كشف بعض النواب لكادر السومرية؟