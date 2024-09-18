فساد لا يحصى وتجاوزات على الأراضي.. "بوابة العراق" مشرعة امام المغالاة بالأسعار

وقالت عبد الواحد في حديث لـ السومرية نيوز، ان "لجنة النزاهة قامت بفتح عدد من الملفات على ورئيسها بسبب وجود مخالفات وشبهات فساد"، مشيرة الى انه "من ضمن هذه الملفات هو ارتفاع أسعار او اختلافها بين العقد الذي يتم ابرامه مع مع المواطنين في عملية شراء الوحدات السكنية، في مجمع بوابة السكني الذي يوجد فيه مخالفات جداً كبيرة".وتابعت، ان "مجمع بوابة لديه مخالفات كبيرة غير الأسعار، وهي التجاوز على الأراضي التي من بينها قطع تابعة الى النواب وتم بناء مشاريع عليها".وأضافت، انه "ما زالت الاستضافة لرئيس وفريقه مستمرة، لان اجوبته لم تكن مقنعة، وقد نلجأ الى السؤال الشفهي داخل في حال لم ترد الأجوبة بشكل رسمي وكتب رسمية".وفي وقت سابق، كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن المباشرة بفتح ملف مشروع "بوابة العراق" السكني، بسبب وجود مغالاة في أسعار الوحدات والتمدد الحاصل في المشروع".