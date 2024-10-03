قيمتها بالمليارات.. نينوى تكشف عن مشاريع متلكئة منذ 12 عاما

وقال الريس في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشروع المنتدى العلمي في محافظة يعتبر المركز الرئيسي للقبة الفلكية في والذي تبلغ كلفته 14 مليار دينار عراقي متلكئ منذ عام 2012 والى الان لم يرى النور".وأضاف، ان "المشاريع الوزارية الرياضية في المحافظة 6، بالإضافة الى المسبح والمغطس الأولمبي الذي وصلت كلفته الى 5 مليار دينار عراقي ونسبة الإنجاز فيه 60% فضلاً عن وجود 3 ملاعب في تلعفر والحمدانية والقيارة ومنتدى رياضي في حي المنصور كلها متلكئة".وناشد الريس، وزير الشباب والرياضة "بضرورة الضغط على الشركات المنفذة وتسوية بعض الخلافات المالية بين الوزارة والشركات من اجل تنشيط الحركة الرياضية في نينوى"، مبيناً ان "هناك تقصيراً واضحاً وعلى الوزير زيارة المحافظة والاطلاع على هذا المشاريع وضرورة دعم الحركة الرياضية من اجل الارتقاء بالواقع العملي والرياضي ولإقامة الندوات والمسابقات الأولمبية والعربية او المحلية داخل هذه المحافظة".وتابع: "لدينا مشروع مدينة رياضية بكلفة 114 مليار فيها فندق و3 ملاعب الأول بسعة 30 ألف متفرج والأخر الفين اما الاخير 500، ويوجد فيها مهبط طائرات وساحات وحدائق عامة ومتنزهات".ولفت الى انه "من الممكن إذا اكتملت هذه المنتديات الرياضية ستكون المحافظة مركز استقطاب وجذب رياضي، وايضاً للمشاركة في المسابقات الدولية وتبادل الخبرات".