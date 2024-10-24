أسعار طاغية وجهات عديدة مقصرة.. برلمانية: بناء المجمعات للفقراء "نكتة" وكذبة تاريخية

وقالت منصور لـ نيوز، ان "بناء المجمعات السكنية للطبقة الفقيرة ولحل مشكلة السكن هي عبارة عن نكتة وأكبر كذوبة في تاريخ الاستثماري"، مشيرة الى ان "أسعار المجمعات الاستثمارية السكنية الحالية طاغية جداً ومبالغ بها لان الطبقات الثلاث الفقيرة والمتوسطة والدخل العالي من الصعب جداً عليهم شراء وحدة سكنية في هذه المجمعات".وأشارت الى ان "التقصير من هيئة الاستثمار لأنه يجب على كل مستثمر تقديم دراسة جدوى فنية والتي من المفترض ان لا يتغير بتفاصيلها شي مثل (الخريطة، والبناء عامودي او افقي)"، مبينة انه "بعض الدراسات تقدم على ان البناء بيوت وبعدها يتم بناء (فلل vip) وتبدأ اسعارها من 800 مليون، ويسكن فيها فقط الوزراء والنواب والقضاة، وهذا الامر يعتبر إهانة للفقير وأصبح يشكل فاصل بين طبقات المجتمع".وأكدت على "ضرورة التزام المستثمرين بشروط دراسة الجدوى التي تقدم للحكومة لان كل هذه المجمعات الحديثة غير ملتزمة لا بقانون الاستثمار ولا بالدراسات التي قاموا بتقديمها"، لافتة الى انه "نحن رقابية ونشخص الأخطاء لكننا لا نمتلك حق القيام بالإجراءات التنفيذية والى الان لم نرى أي خطوة بخصوص هذا الملف والدليل الوحدات السكنية واسعارها في تزايد".وبينت، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار مقصرة والهيئات الاستثمارية الموجودة في المحافظات ايضاً وهم من يجب عليهم محاسبة المستثمرين، ويجب اتخاذ إجراءات صحيحة على ارض الواقع".