البرلمان يترقب وصول ورقة "التعديل الوزاري" التي اعلن عنها السوداني

ايام قليلة تفصل عن وصول ورقة التي اعلن عنها الى البرلمان، والتي من المتوقع ان تحدث تغييرا بخمسة وزراء، على ان يكون الوزير البديل من نفسها وفق ما تم عليه بين رئيس الحكومة ورؤساء الكتل.وتتحدث التخطيط عن تريث الحكومة باعلان الوزراء المشمولين بالتغيير، لابعاد الضغوط السياسية عن الحكومة بخصوص هذه الخطوة.