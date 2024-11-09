نشرة السومرية.. التضخم بالمناصب العليا يثقل كاهل الدولة واتفاق عراقي امريكي لانهاء الحروب بالمنطقة

# على تنسيق بين وواشنطن لإنهاء حروب المنطقة.. ورغبة بتعزيز الشراكة الستراتيجية# العدل الاميركية تتهم بمحاولة اغتيال ترامب.. وطهران ترد: الاتهامات لا أساس لها من# محليا.. رفض نيابي لتمرير قانون اعادة العقارات بصيغته الحالية.. وتقديم مقترحات جديدة لتعديل العفو العام# التضخم بالمناصب العليا والمستشارين يثقل كاهل .. مطالبات للحكومة بضرورة العمل لانهاء الملف