نشرة السومرية.. قمةُ الرياضِ توحّدُ خطابَها والعراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ

# قمةُ الرياضِ توحّدُ خطابَها بضرورةِ وقفِ الجرائمِ الصهيونيةِ وتحذّرُ من اتساعِ الحربِ بالمنطقة# العراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ ويدعو لإنشاءِ صندوقٍ لإعمارِ غزة ولبنان# التخطيطُ تلملمُ اوراقَها لاجراءِ التعدادِ السكاني وتكشفُ استعداداتِ المناطقِ المتنازعِ عليهاجو عام # مرضى الثلاسيميا في البصرةِ يشكون عبر السومريةِ من رحلةٍ شاقةٍ لحصولِهم على الدم