البرلمان يكسب "عطلة ونصف".. انقضاء نصف الفصل التشريعي "الممدد" بلا جلسات

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت رئاسة تمديد الفصل التشريعي شهرا واحدا للتصويت على القوانين ولاسيما الجدلية منها، بعد انتخاب رئيس المشهداني عقب شغور المنصب لمدة عام، لكن منذ انتخاب المشهداني رئيسا في 31 أكتوبر الماضي، أي منذ 16 يوما وحتى لم يجلس المشهداني على كرسي الرئاسة.وبعد 9 أيام من انتخابه، تم تمديد الفصل التشريعي لشهر، ومر أسبوع على تمديد الفصل التشريعي ولم يعد أي جلسة، ليتم يوم امس عن ان سيعقد جلساته بعد انتهاء التعداد السكاني الذي سيجري يومي 20 و21، أي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ليستأنف جلساته ربما يوم الاحد 24 أكتوبر او مابعدها.وبذلك، يكون قد مر 15 يوما من الشهر الذي تم تمديده ويعد الأخير في الفصل التشريعي الحالي، أي ان نصف المدة التي تم تمديدها تم اخذها عطلة أساسا، وكان من المفترض على على الأقل اخذ عطلته التشريعية وبدء الفصل التشريعي في 9 ديسمبر أي الشهر الأخير من العام.لكن اختار ان يأخذ "عطلة ونصف على ما يبدو"، وبينما كان من المفترض ان العطلة التشريعية هي الشهرين السابع والثامن فقط، لكن الإشكاليات التي رافقت تشريع القوانين وانتخاب رئيس برلمان جعل يأخذ عطلة تشريعي من 9 حزيران الى 9 تموز، أي شهر واحد، وبقي يطلب عطلة مقدارها شهر واحد يريد اخذها الان، لكنه اخذ "شهر ونصف".